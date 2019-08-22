Спасатели возобновили поиски младенца и мужчины из перевернувшейся лодки на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Спасатели спустя десять дней возобновили поиски пропавших младенца и мужчины, которые были в лодке, перевернувшейся на реке Лозьве в Ивдельском городском округе (Свердловская область). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области в четверг.

"Сегодня спасатели на реке Лозьве возобновили поиски двух пассажиров перевернувшейся лодки. Поиски были приостановлены 12 августа из-за резкого подъема уровня воды в реке в связи с обильными дождями", - говорится в сообщении.

Перевернувшаяся моторная лодка была найдена неподалеку от поселка Вижай 31 июля отцом детей. В ходе поисковых мероприятий представители МВД установили, что лодка с пятью пассажирами выдвинулась из поселка Вижай в сторону Ушмы 31 июля около 12:30 мск, возле нее никого не обнаружили. 1 августа поисковые группы нашли тела женщины и двух ее детей 2006 и 2009 годов рождения. Поиски ребенка 2019 года рождения и мужчины, управлявшего лодкой, продолжаются.

По сообщению о безвестном исчезновении пятерых человек свердловскими следователями возбуждено уголовное дело.