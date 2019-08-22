Выручка Уральского электрохимкомбината в 2019 году может составить 22 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Уральский электрохимический комбинат (Новоуральск, Свердловская область) по итогам 2019 года планирует получить выручку в размере 22 млрд рублей, сообщил в четверг генеральный директор предприятия Александр Белоусов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Мы планируем получить выручку в этом году более 22 млрд рублей. Чистой прибыли - миллиардов пять будет. Ожидаем ее снижения, это связано с ростом тарифов естественных монополий", - сказал он.

В 2018 году прибыль предприятия составила 5,39 млрд рублей, выручка - 22,3 млрд рублей.

При этом гендиректор предприятия добавил, что затраты на модернизацию производства УЭХК снижать не планирует - они составят порядка 10 млрд рублей.

Уральский электрохимический завод (УЭХК) входит в разделительно-сублиматный комплекс топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.