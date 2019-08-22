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Суд арестовал челябинского депутата, подозреваемого в убийстве жены

По версии следствия, Азат Зарипов в ночь на 21 августа во время бытовой ссоры с женой выстрелил в нее из охотничьего ружья

ЧЕЛЯБИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Карталинский городской суд Челябинской области в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца подозреваемому в убийстве жены депутату Локомотивного городского округа Азату Зарипову. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 21 октября", - сказала собеседница агентства.

По версии следствия, депутат в ночь на 21 августа во время бытовой ссоры с женой выстрелил в нее из охотничьего ружья. Женщина погибла. После этого было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Зарипов является членом "Единой России". В партии заявили, что приостановят его членство на время следствия.

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