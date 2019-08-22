Авиационный полк ЦВО принял на вооружение самолет-разведчик Су-24МР

ТАСС, 22 августа. Самолет-разведчик Су-24МР поступил в авиационный полк Центрального военного округа (ЦВО). Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы округа.

"Су-24МР поступил на вооружение в смешанную авиационную дивизию 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированную в Челябинской области", - говорится в сообщении.

Су-24МР - тактический самолет-разведчик, оборудован аппаратурой радиолокационной разведки с фиксацией изображений и способен развивать сверхзвуковую скорость на предельно малых высотах. Для этого конструкция самолета предусматривает изменяемую стреловидность крыла. Максимальная скорость - 1700 км/ч, практический потолок - 11,5 тыс. метров.