"Аэрофлот" прекратит полеты из Салехарда в Москву с ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" уведомила власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), что с ноября прекратит полеты по маршруту Салехард - Москва. Сейчас ведутся переговоры с другими перевозчиками, сообщила в четверг пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

"Мы получили письмо-уведомление от авиакомпании "Аэрофлот" о том, что компания с ноября прекращает полеты по маршруту Салехард - Москва. Сегодня ведутся переговоры с потенциальными авиаперевозчиками, которые смогут занять высвободившийся слот", - приводит пресс-служба слова директора дирекции транспорта ЯНАО Виталия Лагутина.

Он добавил, что данный маршрут не субсидируется из бюджета округа, а является коммерческим. По его словам, рейс Салехард - Москва необходим жителям ЯНАО. "Так как потребность у жителей округа в большем количестве рейсов на этом маршруте есть, будут и предложения со стороны авиакомпаний. Мы прорабатываем все варианты, готовим предложения для авиакомпаний на условиях, при которых ямальцы будут летать по доступным ценам", - сказал Лагутин.

Он уточнил, что крайний рейс "Аэрофлот" планирует выполнить 27 октября. По словам Лагутина, помимо "Аэрофлота", ежедневные рейсы из Салехарда в Москву выполняет авиакомпания "Ямал". Всего в регионе авиаперевозками заняты 10 компаний.