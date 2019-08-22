В Нижнем Тагиле создана комиссия в связи с информацией об увольнении хирургов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Министр здравоохранения Свердловской области поручил создать расширенную комиссию в связи с появлением в СМИ информации о массовом увольнении хирургов в Центральной городской больнице Нижнего Тагила. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь министерства здравоохранения региона Константин Шестаков.

По данным местного информационного агентства "Все новости", заявления об увольнении написали шесть специалистов двух хирургических отделений ЦГБ № 1 Нижнего Тагила. В качестве причины называются высокая нагрузка и низкие зарплаты.

"Сегодня СМИ качают тему увольнения хирургов в городской больнице № 1 Нижнего Тагила. <…> По поручению министра здравоохранения Андрея Цветкова создана расширенная комиссия с привлечением общественных организаций, в том числе ОНФ, профсоюзов, Общественного совета при Министерстве здравоохранения Свердловской области. Разберемся и найдем адекватное решение", - написал Шестаков, отметив, что "без хирургической помощи в Нижнем Тагиле никто не останется".

Нижний Тагил - второй по величине город Свердловской области, его население составляет около 355 тыс. человек.