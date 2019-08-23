В Югре неизвестные, представившись сотрудниками банка, выманили у пенсионерки 1 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 августа. /ТАСС/. Неизвестные, позвонив за два дня более 40 раз пенсионерке из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) и представившись сотрудниками банка, выманили у нее почти 1 млн рублей. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.

"Как установили сотрудники полиции, в течение двух дней 68-летней женщине в Сургуте звонили порядка 40 раз с различных абонентских номеров неизвестные лица и представлялись сотрудниками банка. Они утверждали, что со счета женщины происходят несанкционированные попытки по списанию денежных средств", - говорится в сообщении.

Пенсионерка несколько раз позвонила на горячую линию банка, сотрудники которого ей сообщили, что никаких списаний денег с ее карты не было. "При этом неизвестные заявили ей, что банку выгодны несанкционированные списания и якобы у них там есть своя преступная схема. Злоумышленникам удалось убедить жительницу Сургута, и она перевела все имеющиеся деньги посредством онлайн-сервиса на их счет. Сумма ущерба составила почти 970 тыс. рублей", - уточнили в ведомстве.

По данному факту возбужденно уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").