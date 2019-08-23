Запущенный после остановки энергоблок №4 Белоярской АЭС вышел на полную мощность

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Четвертый энергоблок Белоярской атомной станции (БАЭС), остановленный 18 августа из-за ложного срабатывания системы защиты, вышел на полную мощность, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе станции.

"Энергоблок вышел на полную мощность", - сказали в пресс-службе.

После остановки четвертого энергоблока БАЭС продолжал работу третий. Радиационный фон в окрестностях станции сохранялся на уровне естественного фона. В среду, 21 августа четвертый энергоблок был переведен в режим набора мощности.

Это уже второе за лето отключение четвертого энергоблока Белоярской АЭС. 12 июля он был отключен после получения сигнала о неисправности одного из конденсаторов генераторного выключателя и возобновил работу 16 июля.

БН-800 относится к реакторам замкнутого цикла, он был запущен 10 декабря 2015 года. Сама Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки АЭС с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).