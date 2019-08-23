Организаторы акции "Ночь кино" в Свердловской области ожидают более 35 тыс. гостей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Организаторы ежегодной акции "Ночь кино" в Свердловской области, которая пройдет 24 августа, в этом году ожидают на 10 тыс. гостей больше, чем было годом ранее. Об этом сообщил журналистам в пятницу директор Инновационного культурного центра Николай Михайлов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Мы планируем, что в акции в этом году примут участие более 35 тысяч человек. Для сравнения, в прошлом году акцию посетили порядка 25 тысяч гостей", - сказал Михайлов.

По его словам, в 2019 году на акции в Свердловской области впервые будут открытые площадки для просмотра фильмов. "В этом году впервые будет девять открытых площадок. Включился в акцию Парк Маяковского. Также открытые площадки будут в Верхнем Тагиле, Каменск-Уральском, Серове, Верхней Туре, Заречном, Туринске, Лесном и Сосьве", - отметил директор Инновационного культурного центра.

На "Ночи кино" зрителям будут продемонстрированы фильмы "Балканский рубеж" Андрея Волгина, "Домовой" Евгения Бедарева и "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" Ильи Куликова, которые победили в народном онлайн-голосовании для показа на фестивале. Голосование проводилось на сайте ТАСС с 27 июня по 10 июля. Показ первой картины начнется в 20:00.

Всего на акции в Свердловской области откроются 102 площадки, из которых 27 были модернизированы Фондом кино по нацпроекту "Культура". Бесплатные кинопоказы пройдут в домах и дворцах культуры, клубах, библиотеках и кинозалах, в том числе открывшихся по программе Фонда кино.