Комиссия свердловского Минздрава проверит зарплаты в больнице, откуда увольняются хирурги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Комиссия Министерства здравоохранения Свердловской области направлена в центральную городскую больницу Нижнего Тагила, откуда массово уволились хирурги, чтобы выяснить причину недовольства врачей. Об этом сообщил в пятницу ТАСС пресс-секретарь министерства Константин Шестаков.

По данным местного информационного агентства "Все новости", заявления об увольнении написали шесть специалистов двух хирургических отделений ЦГБ №1 Нижнего Тагила. В качестве причины они называли высокую нагрузку и низкие зарплаты.

"Комиссия проверяет фонд заработной платы, нормативы. У нас основная задача в том, чтобы понять суть проблемы, недовольства врачей. Это государственная медицинская организация, зарплаты начисляются в соответствии с нормативами и гостарифами, поэтому надо понять: идет нарушение закона или доктора считают, что им должны платить больше - это две разные темы, - сказал Шестаков.

Он подчеркнул, что без хирургической помощи жители города не останутся. "Подстраховывает городская больница №4, демидовская больница, при необходимости готовы подключиться хирурги областной клинической больницы №1 в Екатеринбурге и хирургическая служба территориального центра медицины катастроф", - добавил Шестаков.

Нижний Тагил - второй по величине город Свердловской области, его население составляет около 355 тыс. человек.