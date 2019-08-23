Покраса Лампаса во время работы в Екатеринбурге будет охранять полиция

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Сотрудники екатеринбургской полиции будут охранять художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова) и волонтеров во время восстановительных работ "Супрематического креста" на Площади первой пятилетки. Об этом ТАСС сообщила координатор фестиваля Stenograffia, на котором была создана работа Лампаса, Анна Клец.

"Мы получаем много негативных комментариев и угроз от некоторых представителей православного сообщества. В связи с этим посты полиции расположатся рядом с площадью, чтобы предупреждать все противоправные действия по отношению к организаторам, волонтерам и художникам", - сказала Клец.

Представитель екатеринбургской епархии Максим Миняйло в июле заявил, что не видит негативного для христиан контекста в работе художника Покраса Лампаса, на которой изображен отрывок из манифеста Казимира Малевича внутри супрематического креста.

Коммунальные службы Екатеринбурга 19 июля начали класть асфальт поверх рисунка Лампаса, созданного во время фестиваля, позже работы были приостановлены. Повреждена примерно одна десятая часть граффити, она залита гудроном.

Площадь работы Покраса Лампаса, созданной на фестивале Stenograffia на площади Первой пятилетки на Уралмаше в Екатеринбурге, составляет более 6,5 тыс. кв. м, на ней отражен отрывок из манифеста Казимира Малевича. В работе использовались красный, черный и серебряно-серый цвета. Граффити было закончено 8 июля, работы были согласованы с мэрией Екатеринбурга.

Stenograffia - ежегодный фестиваль уличного искусства, который проводится агентством StreetArt при поддержке администрации Екатеринбурга. Фестиваль начал работу в 2010 году.