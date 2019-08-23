Китайская делегация обсудит вопросы строительства на Всемирном дне городов в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Представители китайских городов Сучжоу, Фучжоу, Шанхай и Таншань приедут на Всемирный день городов в Екатеринбурге, чтобы обсудить актуальные вопросы строительства и защиты окружающей среды. Об этом сообщил в пятницу журналистам главный представитель Шанхайского координационного центра Всемирного дня городов ООН-Хабитат Юйфэй Фань во время визита в Екатеринбург.

"Кроме города Шанхай, Китай представят города Таншань, Фучжоу, Сучжоу. <…> Мы очень хотим обсудить с коллегами со всего мира актуальные вопросы, которые есть в городах. Кроме вопросов строительства жилья и мостов, есть еще и вопросы о заботе об окружающей среде, правильном использовании ресурсов, управлении городами, защите прав женщин и детей", - сказал господин Фань.

Кроме того, достижения китайских городов в области строительства будут представлены на фотовыставке. В том числе Шанхая, который является одним из инициаторов и соучредителей Всемирного дня городов. "Это самый большой экономический центр Китая. В нем постоянно проживают 30 млн человек", - пояснил представитель координационного центра.

Представители Шанхайского координационного центра Всемирного дня городов ООН-Хабитат пробудут в Екатеринбурге несколько дней, чтобы познакомиться с логистикой, инфраструктурой города и объектами, которые будут задействованы при проведении мероприятия.

Мировой форум "Всемирный день городов" пройдет в Екатеринбурге с 29 октября по 1 ноября 2019 года. Праздник, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, отмечается 31 октября, начиная с 2014 года. Он был создан с целью привлечения внимания международной общественности к проблемам урбанизации, а также с целью усиления кооперации стран в решении вопросов, возникающих в городах.