Челябинский Минздрав поможет в транспортировке жительницы Урала, родившей в Турции

ТАСС, 23 августа. Министерство здравоохранения Челябинской области окажет помочь в организации доставки жительницы региона, родившей накануне ребенка на отдыхе в Турции после экстренного кесарева сечения. Об этом говорится в сообщении ведомства в пятницу.

"Мы сделали запрос в консульство Турции, чтобы узнать информацию о том, в какой больнице сейчас находится ребенок и какое его состояние. Также наши специалисты готовят запрос в Министерство здравоохранения РФ о содействии. Возможность транспортировки будет определяться в зависимости от состояния ребенка. Как только будут получены необходимые сведения, этот вопрос будет решаться в оперативном режиме", - приводятся в сообщении слова начальника управления организации медицинской помощи детям и матерям Минздрава Челябинской области Людмилы Подлубной.

Она отметила, что в Министерство здравоохранения региона обратились родственники женщины, которая сейчас находится в Турции.

По данным властей, накануне жительнице Челябинска провели экстренное кесарево сечение во время отдыха в Турции. По данным СМИ, женщина родила на 28-й неделе беременности. Мальчик родился недоношенным - весом 1,2 килограмма. По информации СМИ, сам случай не входит в условия страховки.