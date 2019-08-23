В Нижнем Тагиле хотят удержать увольняющихся хирургов за счет снижения нагрузки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Власти Свердловской области рассчитывают убедить хирургов Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле не увольняться, снизив возросшую из-за увольнения их коллег нагрузку за счет привлечения специалистов из других городов. Об этом сообщил в пятницу ТАСС председатель комитета по социальной политике регионального парламента, депутат от Нижнего Тагила Вячеслав Погудин.

По его словам, заявления об увольнении написали шесть хирургов - все врачи обоих хирургических отделений больницы. Чтобы выяснить причины их недовольства, в Нижний Тагил направилась межведомственная комиссия, в состав которой вошел Погудин.

"Эта форс-мажорная ситуация в связи с уходом трех хирургов из Демидовской больницы [также в Нижнем Тагиле] выправится в ближайшее время. В начале сентября она должна быть восстановлена за счет пока приехавших хирургов, в частности областной клинической больницы и госпиталя для ветеранов войн. Хирурги будут работать вахтовым методом, видимо, по две недели. Они будут выполнять и плановую, и экстренную хирургическую работу", - рассказал Погудин.

Он уточнил, что в последующем в Демидовскую больницу устроят хирургов на постоянной основе, договоренности с кандидатами уже есть. Кроме того, по его словам, еще одного специалиста планируется взять на свободную ставку во второе отделение ЦГБ № 1, кандидат из другого города готов переехать в Нижний Тагил.

Как рассказал депутат, с пятью из шести написавших заявления хирургами провели беседы. "После диалога у всех членов нашей комиссии большая надежда, что врачи останутся и в профессии, и в коллективе больницы. Тем более, я слышал отзывы, а некоторых врачей знаю не понаслышке. Всех их оценивают как опытных врачей, хороших хирургов", - добавил он.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, в ближайшие дни глава региона Евгений Куйвашев проведет совещание по выработке мер, позволяющих решить проблемные вопросы сферы здравоохранения Свердловской области. Ключевой темой обсуждения станет решение актуальных кадровых вопросов. В совещании примут участие профильные члены правительства, представители медицинской общественности, в том числе руководители медицинских учреждений, практикующие врачи, средний медперсонал, представители профсоюзных организаций и эксперты.