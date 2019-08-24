{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Челябинске пройдет фестиваль северокорейского кино

В программе смотра художественные, документальные и мультипликационные фильмы

ТАСС, 24 августа. Фестиваль северокорейского кино, посвященный семидесятилетию со дня подписания соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между СССР и КНДР, пройдет в сентябре в Челябинске, сообщила в субботу пресс-служба Министерства культуры региона.

"За время фестиваля южноуральцы смогут познакомиться с практически неизвестным нам кино. Откроется фестиваль 3 сентября в челябинском досуговом центре "Импульс", в церемонии открытия примет участие чрезвычайный и полномочный посол КНДР в РФ" - говорится в сообщении.

В программе фестиваля 10 художественных, несколько документальных и мультипликационных фильмов.

Фестиваль продлится две недели, в каждый из дней в кинозалах будет демонстрироваться по одному фильму. Вход на все сеансы бесплатный.

Теги
РоссияЧелябинская область
Посвящение в мушкетеры и предпремьерные показы. Россия встречает "Ночь кино"
По всей стране покажут фильмы-победители голосования на сайте ТАСС: "Балканский рубеж" Андрея Волгина, "Домовой" Евгения Бедарева и "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" Ильи Куликова
Читать полностью