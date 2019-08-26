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Тюменский департамент здравоохранения проверит больницу, не оказавшую помощь пациентке

Сотрудники медучреждения отказались принимать пациентку с отеком легких из-за того, что до конца их дежурства оставалось несколько минут

ТАСС, 26 августа. Департамент здравоохранения Тюменской области проведет проверку одной из больниц Тюмени, не оказавшей помощь девушке с отеком легких. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

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"Больница Водников" (Тюменская больница ФГБУЗ Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России) находится в федеральном подчинении, однако в рамках ОМС оказывает медицинскую помощь жителям Тюмени и Тюменского района. Департаментом здравоохранения проводится проверка в отношении работников станции скорой медицинской помощи. В отношении "Больницы Водников" проверка проводится Росздравнадзором", - сказали в пресс-службе.

По данным региональных СМИ, 25 августа медики одной из больниц Тюмени якобы отказались принимать пациентку с отеком легких из-за того, что до конца их дежурства оставалось несколько минут. В департаменте здравоохранения Тюменской области ТАСС подтвердили эту информацию, добавив, что причины поведения медработников будут выяснены, а к медработникам будут применены строгие меры взыскания.

Кроме того, проверку информации об отказе медиками принять пациентку с отеком проводят в СУ СК по Тюменской области и в региональной прокуратуре.

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РоссияТюменская область
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