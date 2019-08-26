Один из планировавших уволиться хирургов в Нижнем Тагиле отозвал заявление

Заявления об увольнении написали шесть хирургов - все врачи обоих хирургических отделений больницы. Чтобы выяснить причины их недовольства, в Нижний Тагил направилась комиссия Минздрава Свердловской области.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Один из шести планировавших уволиться хирургов Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле отозвал заявление. Еще пять примут решение в конце недели, сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь Министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков.

"По результатам работы комиссии один отозвал свое заявление, пять человек взяли неделю на размышление и продолжают работу. Соответственно, на сегодняшний день хирургическая помощь во всех медицинских организациях города Нижний Тагил оказывается в полном объеме", - сказал Шестаков.

Он отметил, что в Демидовской больнице Нижнего Тагила, где ранее уволились три врача, нет проблем с хирургической помощью, так как специалисты будут ездить туда из Екатеринбурга и работать вахтовым методом до тех пор, пока штат не будет полностью укомплектован.

Как сообщал ТАСС председатель комитета по социальной политике регионального парламента, депутат от Нижнего Тагила Вячеслав Погудин, также вошедший в состав комиссии, одной из причин написания заявлений хирургами ЦГБ № 1 стала возросшая из-за увольнения коллег в Демидовской больнице нагрузка.