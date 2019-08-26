Прокуратура начала проверку после информации об увольнении хирургов в Нижнем Тагиле

"Подтверждаю, что прокуратура начала проверку", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Прокуратура Свердловская области начала проверку в связи с информацией о массовом увольнении хирургов Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

В сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры в понедельник, говорится, что сотрудники отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области выедут в Нижний Тагил в среду, 28 августа. "Сотрудники аппарата прокуратуры области проведут встречу с заинтересованными сторонами: как с работниками, заявившими о нарушении их трудовых прав, так и с руководством медицинских учреждений", - уточнили в ведомстве.

Как сообщал ТАСС пресс-секретарь Министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков, по итогам работы в Нижнем Тагиле специальной комиссии один из шести врачей отозвал заявление, еще пять примут решение в конце недели. По его словам, хирургическая помощь во всех медицинских организациях города оказывается в полном объеме.

Заявления об увольнении написали шесть хирургов - все врачи обоих хирургических отделений больницы. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ситуация требует реакции областных властей.

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