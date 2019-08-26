Справороссы обжаловали решение суда об отказе снять Шипулина с довыборов в Госдуму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия" направила апелляционную жалобу в Верховный суд России о снятии кандидата "Единой России" биатлониста Антона Шипулина с довыборов в Госдуму по Серовскому одномандатному округу № 174 (Свердловская область). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте регионального отделения партии в понедельник.

Свердловский областной суд 21 августа отклонил иск о снятии Шипулина с довыборов, направленный кандидатом на пост депутата Госдумы от партии "Справедливая Россия" по тому же избирательному округу Алексеем Коровкиным. Поводом для иска послужили обнаруженные у Шипулина ценные бумаги в зарубежном банке.

"После получения мотивировочной части решения суда и детального изучения всех документальных материалов дела избирательным штабом Алексея Коровкина 26 августа принято решение о подаче апелляционной жалобы в Верховный суд РФ", - говорится в сообщении.

16 августа на сайте свердловского избиркома была опубликована информация, что кандидат на выборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174 биатлонист Антон Шипулин утаил от регионального избиркома информацию о ценных бумагах на сумму почти в 14 млн рублей. Шипулин не указал, что владеет 50 ценными бумагами "Коммерцбанк АГ" на общую сумму 3 млн 642 тыс. 180 рублей и 10 тыс. облигаций ПАО "Сбербанк" на общую сумму 10 млн рублей, также кандидат скрыл вклад в ПАО Банк "ФК Открытие" на сумму 2316 рублей.

В январе 2019 года Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия члена фракции "Единая Россия" Сергея Бидонько в связи с назначением его на должность заместителя губернатора Свердловской области. Дополнительные выборы пройдут в единый день голосования - 8 сентября этого года. В Серовский одномандатный округ входит 21 муниципальное образование, на территории зарегистрированы 446 тыс. 390 избирателей.

Свердловский избирком зарегистрировал семь кандидатов на пост депутата Госдумы по Серовскому округу: Антона Шипулина от "Единой России", Ирину Скачкову от "Яблока", правозащитницу Евгению Чудновец от ЛДПР, председателя совета регионального отделения партии "Зеленые" Игоря Рузакова, члена центрального комитета партии "Коммунисты России" Дмитрия Зенова, Алексея Коровкина от партии "Справедливая Россия", а также кандидата от КПРФ - депутата думы Качканарского городского округа Габбаса Даутова.