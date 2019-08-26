Свердловские власти изучат возможность повышения зарплаты врачей в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Правительство Свердловской области и Общероссийского народного фронта (ОНФ) 27 августа встретятся с врачами и руководством больниц Нижнего Тагила, чтобы обсудить вопрос нагрузки на специалистов. По итогам работы будут предложены возможные дополнения к условиям оплаты труда, сообщил в понедельник департамент информационной политики региона.
Шестеро врачей-хирургов Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле ранее написали заявления об увольнении. Позднее один из них отозвал свое заявление, остальные примут решение до конца недели.
"По поручению губернатора мы с министром здравоохранения и представителями общественных организаций, в частности, ОНФ, завтра с утра выедем в Нижний Тагил, чтобы лично переговорить с врачами, с руководством больниц. В первую очередь обсудим вопрос нагрузки на специалистов. Будем разбираться самым серьезным образом, чтобы на совещании представить губернатору пути решения этого вопроса - системные меры, чтобы не повторилась ситуация впредь, в том числе возможные дополнения к условиям оплаты труда", - сказал заместитель губернатора Павел Креков, слова которого приводит департамент.
Как сообщил на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, 27 августа он проведет совещание по улучшению ситуации в здравоохранении региона после заявлений об увольнении шести хирургов больницы Нижнего Тагила.
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В Нижнем Тагиле несколько врачей-хирургов написали заявление об увольнении из городских больниц. Они пожаловались на высокую загрузку и недостаточную зарплату. С конца прошлой недели эта ситуация у меня на контроле. Сейчас собираем всю информацию по проблеме. Из отпуска вызван министр здравоохранения региона. Завтра проведем большое совещание по ситуации. Выслушаем и врачей, и руководство больниц, и профсоюз, и Минздрав. Попробуем понять, где допущены ошибки и что нужно сделать. Как вы понимаете, в государственных учреждениях здравоохранения зарплаты начисляются по единым нормативам. В настоящий момент главное — чтобы ситуация не сказалась на медицинском обеспечении жителей Нижнего Тагила. Этого не случится. Региональное правительство делает все необходимое, чтобы тагильчане не испытывали недостатка в квалифицированной помощи хирургов.
Ситуацию ранее прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, она требует реакции областных властей. По словам пресс-секретаря министерства здравоохранения Свердловской области Константина Шестакова, хирургическая помощь во всех медицинских организациях Нижнего Тагила оказывается в полном объеме.