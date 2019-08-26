Свердловские власти изучат возможность повышения зарплаты врачей в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Правительство Свердловской области и Общероссийского народного фронта (ОНФ) 27 августа встретятся с врачами и руководством больниц Нижнего Тагила, чтобы обсудить вопрос нагрузки на специалистов. По итогам работы будут предложены возможные дополнения к условиям оплаты труда, сообщил в понедельник департамент информационной политики региона.

Шестеро врачей-хирургов Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле ранее написали заявления об увольнении. Позднее один из них отозвал свое заявление, остальные примут решение до конца недели.