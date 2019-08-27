Военные отразили атаку условных боевиков на склад боеприпасов в ходе учений на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Тренировка по снабжению войск Центрального военного округа (ЦВО) ракетными и артиллерийскими боеприпасами прошла на территории одного из арсеналов Центра материально-технического обеспечения округа в Свердловской области. В ходе учений военные отработали противодействие атаке террористов, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.

"В ходе тренировки заместителю министра обороны генералу армии Дмитрию Булгакову демонстрировались действия сотрудников арсенала при погрузке артиллерийского и ракетного вооружения на железнодорожный состав, автомобильную технику, а также на тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26 с применением современных средств автоматизации", - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что также на территории арсенала военные отработали оборону пункта погрузки от нападения бандформирований, имеющих на вооружении стрелковое оружие и бронированный заминированный автомобиль террористов-смертников.

"При нападении "противнику" удалось поджечь открытую площадку хранения боеприпасов. После отражения атаки к тушению пожара на территории арсенала незамедлительно были привлечены расчеты пожарного поезда, пожарных машин и пожарного танка", - пояснили в Минобороны.

Тренировка проходила в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению (МТО) ВС РФ на территории Центрального военного округа. Специальные учения МТО проходят с 27 по 30 сентября под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. В них примут участие более 30 тысяч военнослужащих, свыше 7 тысяч единиц вооружения и военной техники, до 90 самолетов и вертолетов.

В учениях будут задействованы силы и средства Центрального, частично Западного, Южного и Восточного военных округов, а также подразделения МТО Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск.