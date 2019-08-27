Свердловский губернатор поручил провести соцопрос о качестве медицинских услуг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области поручил провести социологическое исследование для выяснения степени удовлетворенности жителей качеством медицинских услуг, а врачей и среднего медперсонала - условиями труда и зарплатой. Об этом сообщили журналистам в департаменте информационной политики после совещания по вопросу оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Среднего Урала во вторник.

Совещание было организовано в связи с массовой подачей хирургами Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила заявлений об увольнении. Заявления написали шесть хирургов - все врачи обоих хирургических отделений больницы. В качестве причины они назвали высокую нагрузку и низкие зарплаты.

"Губернатор Евгений Куйвашев по итогам специально созванного совещания, посвященного ситуации в сфере здравоохранения региона, дал ряд поручений. Среди них - проведение независимого социологического исследования на предмет удовлетворенности уральцев качеством медицинских услуг, а также врачей и среднего медперсонала - условиями труда и заработной платой", - говорится в сообщении.

Также глава региона поручил профильным ведомствам обновить региональную программу развития первичного звена здравоохранения в Свердловской области, добавили в департаменте.

По словам Куйвашева, в регионе устойчиво сохраняется дефицит практикующих врачей, несмотря на то, что целевой набор студентов-медиков за счет федерального бюджета за последние шесть лет увеличен в три раза, также ведется дополнительный целевой набор за счет средств областного бюджета. "Считаю необходимым тщательным образом проанализировать ситуацию и выработать дополнительные меры для преодоления этой тенденции", - процитировал его департамент.