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Финансирование газификации Челябинской области увеличили до 1 млрд рублей в год

По словам врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера, эта мера позволит ежегодно строить не менее 1 тыс. км внутрипоселковых газовых сетей

ЧЕЛЯБИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Власти Челябинской области увеличили объем финансирования газификации региона с 500-700 млн рублей до 1 млрд рублей в год. Это позволит строить не менее 1 тыс. км газовых коммуникаций в населенных пунктах ежегодно, сообщил в среду журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

"В Сосновском районе, Златоусте, Миассе, Троицке существует проблема газификации. <…> У нас люди десятилетиями ждут газ на готовые проекты. <…> Эту проблему нужно решать. Я принял решение не менее 1 млрд рублей направлять ежегодно на газификацию. Это позволит строить не менее 1 тыс. км внутрипоселковых газовых сетей в год", - сказал Текслер.

Он добавил, что в прежние годы власти выделяли на газификацию от 500 до 700 млн руб. в год. Уровень газификации в Челябинской области доходит до 70%.

По словам врио губернатора, в области к числу проблемных относятся не менее 15 газораспределительных станций из 116.

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