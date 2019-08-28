Сын федерального судьи на Урале получил срок за посредничество во взяточничестве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Суд приговорил к семи с половиной годам колонии строгого режима сына судьи Арбитражного суда Свердловской области в отставке за посредничество в получении им взятки, сообщил в среду на своем сайте СК РФ.

"По версии следствия, в 2018 году обвиняемый [судья Арбитражного суда Свердловской области в отставке Олег Гаврюшин] намеревался получить денежное вознаграждение за вынесение судебного решения в пользу истца по рассматриваемому им делу об обжаловании решения налогового органа, для чего привлек своего сына в качестве посредника. 29 мая 2018 года возле здания Арбитражного суда Свердловской области после оглашения судьей Гаврюшиным решения об удовлетворении заявления коммерческой организации представители данной организации передали посреднику 14 млн рублей. Последний был задержан сотрудниками УФСБ России по Свердловской области", - говорится в сообщении.

Посредник получил семь с половиной лет колонии строгого режима.

Также завершено расследование в отношении его отца. Он обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Дело направлено в суд. Отмечается, что оно было возбуждено только в июне этого года в связи с необходимостью соблюдения длительной процедуры получения разрешения на это от Высшей квалификационной коллегии судей РФ.