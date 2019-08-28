Суд в Киеве освободил Вышинского под личное поручительство
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Поток уральских туристов в Анталью летом вырос на 10%

По словам директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, на втором месте по популярности у жителей Свердловской области - Симферополь и Сочи
Набережная Антальи Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Набережная Антальи
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Турецкий курортный город Анталья лидирует среди направлений для летнего отдыха туристов из Свердловской области, сообщил в среду на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

"С 1 мая 2019 года по состоянию на сегодня на первом месте Анталья - рост к предыдущему году составил 10% - это примерно 204 тыс. человек, на втором месте Симферополь и Сочи - 115 тыс. и 101 тыс. соответственно. Далее идут Ларнака, Даламан, Прага, Дубай, Стамбул и ряд других направлений", - рассказал Мальцев.

При этом он уточнил, что средняя стоимость путевки в Турцию для россиянина в этом сезоне составила 44 тыс. 200 рублей, для российских курортов этот показатель составил 22 тыс. 600 рублей.

Теги
ТурцияРоссияСвердловская область
Сын федерального судьи на Урале получил срок за посредничество во взяточничестве
Дело судьи Арбитражного суда Свердловской области в отставке Олега Гаврюшина направили в суд
Читать полностью