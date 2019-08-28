Поток уральских туристов в Анталью летом вырос на 10%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Турецкий курортный город Анталья лидирует среди направлений для летнего отдыха туристов из Свердловской области, сообщил в среду на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

"С 1 мая 2019 года по состоянию на сегодня на первом месте Анталья - рост к предыдущему году составил 10% - это примерно 204 тыс. человек, на втором месте Симферополь и Сочи - 115 тыс. и 101 тыс. соответственно. Далее идут Ларнака, Даламан, Прага, Дубай, Стамбул и ряд других направлений", - рассказал Мальцев.

При этом он уточнил, что средняя стоимость путевки в Турцию для россиянина в этом сезоне составила 44 тыс. 200 рублей, для российских курортов этот показатель составил 22 тыс. 600 рублей.