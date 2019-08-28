В Челябинской области введут ежемесячные выплаты детям погибших участников ВОВ

ЧЕЛЯБИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Власти Челябинской области разработали законопроект, по которому дети погибших участников Великой Отечественной войны, не достигшие 18-летнего возраста на момент смерти отца или матери, будут получать ежемесячную выплату. Об этом журналистам в среду сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Текслер.

С 1 сентября 2016 года вступил в силу закон "О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц". На сегодняшний день статус позволяет им получать ежемесячную денежную выплату в размере 500 рублей, если они не получают выплаты по другим основаниям.

"У нас достаточно много детей войны… Из них выплату получить не могут те, у кого есть другие льготы. Сегодня мы внесем в Законодательное собрание области законопроект, чтобы все дети войны могли получить выплату в размере 500 рублей. <…> Впереди 75-летие Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Текслер.

Он добавил, что ему известны случаи, когда в одной и той же семье два человека относятся к категории "дети войны", один из них получает выплату, а другой - нет, и это приводит к недопониманию между ними.

"Следует напомнить, что к детям погибших участников Великой Отечественной войны относятся граждане, которые на дату гибели отца или матери не достигли 18-летнего возраста. К числу лиц, приравненных к детям погибших защитников Отечества, относятся дети участников войн с Финляндией и Японией", - пояснила ТАСС через свою пресс-службу министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

Кроме выплаты, упомянутые льготники на сегодняшний день могут один раз в три года за счет средств областного бюджета посещать места захоронения их родителей, в том числе и за пределами России. Они также имеют преимущество при приеме в расположенные на территории области дома-интернаты для престарелых и инвалидов, комплексные центры социального обслуживания населения. На сегодняшний день выплату получают 2 тыс. 235 человек.

"По проекту закона, который будет рассмотрен завтра на заседании Заксобрания, выплата будет заменена на ежемесячное социальное пособие. В случае принятия закона, ежемесячное социальное пособие в размере 500 рублей будет выплачиваться, начиная с октября 2019 года, всем гражданам, имеющим статус. Таких в регионе 29 тыс. 130 человек", - сказали в пресс-службе.

По предварительным подсчетам, на выплату пособия дополнительно потребуется порядка 41 млн рублей.