В акциях по отбору на службу по контракту в ЦВО приняли участие более 325 тыс. человек

ТАСС, 28 августа. /ТАСС/. Более 325 тыс. человек приняли участие в информационно-агитационных акциях "Военная служба по контракту - твой выбор!", проведенных этим летом на территории Центрального военного округа (ЦВО) в городах Сибири, Урала и Поволжья, сообщила в среду пресс-служба округа.

"Было проведено более 170 мероприятий на территории Сибири, Урала и Поволжья. В них поучаствовали более 325 тыс. человек. Наиболее масштабные акции состоялись в Кургане, Екатеринбурге, Абакане, Кемерове, Томске, Чебоксарах, Барнауле", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе акций специалисты Минобороны на мобильных пунктах информировали всех желающих об условиях контрактной службы в ВС РФ. Также все желающие могли пройти психологическое тестирование на профессиональную пригодность, ознакомиться с требованиями и вакантными местами и определить свое возможное место службы в одном из родов войск.

"Для гостей были также организованы полевые кухни, выставки оружия и техники Вооруженных сил Российской Федерации, показательные выступления военнослужащих, а также концерты творческих коллективов и ансамблей ЦВО", - добавили в пресс-службе.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.