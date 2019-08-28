Антипинский НПЗ планирует переработать 600 тыс. тонн нефти в сентябре

ТАСС, 28 августа. Антипинский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) планирует переработать 600 тыс. тонн нефти в сентябре, а в дальнейшем нарастить объем до 680 тыс. тонн в месяц. Об этом в среду сообщил журналистам первый заместитель генерального директора АНПЗ по производству Сергей Панков.

"В сентябре планируем переработать 600 тысяч тонн [нефти], дальше дойти до 680 тысяч тонн. <…> Наша задача - вывести завод на максимальную загрузку. Ожидаю, что к середине 2020 года предприятие будет работать ритмично", - сказал Панков.

14 августа губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что АНПЗ будет перерабатывать 500 тыс. тонн нефти в месяц, в год - 6 млн тонн нефти, при плановой мощности завода в 9 млн тонн нефти.

В мае Антипинский НПЗ остановил работу из-за проблем с финансированием, тогда же завод перешел под контроль основного кредитора - Сбербанка. 18 мая НПЗ подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о признании себя банкротом. Согласно данным картотеки суда, НПЗ обозначил сумму требований по делу в размере 346,4 млрд рублей.

Позднее к делу присоединились кредиторы НПЗ - "Абсолют банк", Московский кредитный банк и другие.

После получения Сбербанком контроля над НПЗ он был продан совместному предприятию банка и азербайджанской Socar - компании "Сокар Энергоресурс".