Все школы Екатеринбурга перейдут под охрану Росгвардии в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Все школы Екатеринбурга возьмут в 2020 году под охрану сотрудники Росгвардии. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС начальник Управления вневедомственной охраны по городу Владимир Полепишин.

"На сегодняшний день Росгвардия охраняет порядка 90% учебных заведений города. В течение следующего года мы этот вопрос доведем до 100%", - сообщил он.

Полепишин добавил, что сотрудники Росгвардии проверили готовность школ Екатеринбурга к новому учебному году на предмет их антитеррористической защищенности. Сотрудники проконтролировали работу средств сигнализации и видеонаблюдения, провели проверку частных охранных предприятий, которые осуществляют охрану в школах.

"В целом, даже с учетом замечаний и недостатков, которые были выявлены, школы готовы к учебному году", - сказал он.