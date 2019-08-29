Житель Челябинска получил условный срок за незаконный ввоз бензина из Казахстана

ТАСС, 29 августа. Суд в Челябинской области признал местного жителя виновным в том, что он незаконно привез из Казахстана свыше 50 тыс. литров бензина. Ему назначено наказание в виде условного лишения свободы на три года, сообщается в четверг на сайте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

"В Челябинской области осужден 45-летний житель областного центра, который незаконно переместил через государственную границу с территории Республики Казахстан автомобильный бензин запрещенного к обращению экологического класса К4. Общее количество нефтепродуктов составило более 50 тысяч литров стоимостью более 1,5 млн рублей. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев", - говорится в сообщении.

По версии следствия, бензин в Россию завезли по подложным документам. Уточняется, что в ходе расследования было допрошено 25 свидетелей, пять специалистов, два эксперта, проведены две очные ставки с участием обвиняемых и свидетелей, проведены 22 судебные экспертизы.