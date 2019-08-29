На Ямале село на мель судно с 62 пассажирами на борту

ТАСС, 29 августа. Судно, выполняющее рейс Березово - Салехард - Мужи (Ямало-Ненецкий автономный округ) и обратно село на мель, на борту находились 62 пассажира, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в четверг в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

"Сегодня в 09:20 (07:20 мск) судно "Метеор", выполнявшее рейс по маршруту Березово - Салехард - Мужи и обратно, не доходя 40 километров до райцентра, село на мель. При этом видимость на участке была хорошая, ветер 9-11 метров в секунду. На борту находилось 62 пассажира. Пострадавших нет, несколько человек получили незначительные ушибы, за помощью никто не обращался", - приводит пресс-служба сообщение компании-перевозчика - АО "Северречфлот".

В пресс-службе добавили, что для доставки пассажиров в пункт назначения к месту происшествия направлен теплоход, ожидается, что он прибудет в 14:30 (12:30 мск). "На борту организовано питание - горячий чай и бутерброды. Для выяснения причин случившегося на место выехала комиссия с представителями компании-перевозчика. В связи с происшествием сегодня отменено выполнение части рейса Мужи - Салехард - Мужи, завтра рейсы по расписанию", - уточнили в департаменте.