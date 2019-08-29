УГМК начала разработку Подольского медно-цинкового месторождения

ПОСЕЛОК ПОДОЛЬСК /Республика Башкортостан/, 29 августа. /ТАСС/. Разработка Подольского медно-цинкового месторождения Уральской горно-металлургической компании (УГМК) началась в четверг в Хайбуллинском районе Башкирии. Предполагается, что месторождение станет одним из самых крупных в стране и войдет в тройку ключевых объектов сырьевой базы УГМК, передает коррреспондент ТАСС.

"Сегодня очень важный день для нашей республики - начинается разработка нового рудника, который на десятилетия обеспечит страну горным сырьем. Уже сегодня мы видим начало серьезных масштабных работ. Я надеюсь, что это не последний наш совместный проект с УГМК", - сказал на церемонии запуска работ врио главы региона Радий Хабиров.

Гендиректор УГМК Андрей Козицын ранее сообщил, что компания планирует начать работу на подземном руднике Подольского медно-цинкового месторождения в Башкирии через семь лет. Предполагаемый объем инвестиций в проект оценивается в 50 млрд рублей. Отработка месторождения будет вестись подземным способом. Проект предусматривает строительство горно-капитальных выработок, необходимых для начала добычи полезных ископаемых.

Как отметил на церемонии открытия рудника гендиректор УГМК Андрей Козицын, вложенные в проект инвестиции должны окупиться в течение 12 лет. В пресс-службе компании, уточнили, что в работе на руднике будет задействовано более 600 человек.

Подольское медно-цинковое месторождение открыто Башкирским территориальным геологическим управлением в 1971 году. Подольская группа медно-колчеданных месторождений расположена в Хайбуллинском районе, относится к крупнейшим в России и является сырьевой базой УГМК. Месторождение представлено медными, медно-цинковыми и серно-колчеданными технологическими типами руд. Кроме меди, промышленную ценность имеют цинк, золото, серебро и другие элементы.

"УГМК-холдинг" управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.