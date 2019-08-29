Родившийся у жительницы Урала на отдыхе в Турции ребенок не транспортабелен

ЧЕЛЯБИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Мальчик, которого родила жительница Челябинской области на отдыхе в Турции после экстренного кесарева сечения, находится в состоянии, которое не позволяет его транспортировать на родину. Об этом журналистам в четверг сообщила начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям регионального Минздрава Людмила Подлубная.

"Сейчас ребенку необходима помощь. <…> Мы получили ответ, что ребенок очень маленький, транспортировать его [в Челябинскую область] нельзя. Он родился преждевременно с весом чуть более одного килограмма. Родителям остается ждать разрешения клиники на транспортировку", - сказала Подлубная. Она уточнила, что прогнозы делать сложно. На изменение состояния новорожденного может потребоваться месяц или больше.

По данным областного Минздрава, в медицинскую страховку туристки оказание помощи во время беременности не входило. Но и счет пока никому не предъявлен, потому что пациент продолжает находиться в клинике.

По данным властей, 22 августа жительнице Челябинска провели экстренное кесарево сечение во время отдыха Турции. Женщина родила на 28-й неделе беременности.