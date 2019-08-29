На балконе многоэтажного дома в Тюмени произошел хлопок газа

ТАСС, 29 августа. Хлопок газовоздушной смеси произошел в одной из квартир многоэтажного дома в Тюмени, пострадал один человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение от очевидца о пожаре на девятом этаже 19-этажного жилого дома на улице Тимофея Чаркова, дом 81. При прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения при проведении работ по утеплению балкона монтажной пеной", - рассказали в пресс-службе.

В результате хлопка повреждено остекление окна в квартире и балконной рамы, деформирована кирпичная кладка наружного ограждения балкона. Пострадавший госпитализирован с ожогами лица и рук.