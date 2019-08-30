Полпред поручил проверить медучреждения УФО после инцидента с врачами в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов поручил провести проверки в медучреждениях широкого профиля во всех регионах округа после инцидента в Нижнем Тагиле, где шесть врачей написали заявления об увольнении. Об этом в пятницу сообщил ТАСС заместитель полпреда Борис Кириллов.

Шестеро хирургов решили уволиться из больницы в Нижнем Тагиле. Что известно о ситуации

"Соответствующие поручения главным федеральным инспекторам даны в каждом регионе Уральского федерального округа. [Будут проверены] медицинские учреждения широкого профиля", - сказал Кириллов, уточнив, что методика проверки сейчас уточняется, провести ее планируется в сентябре.

Заявления об увольнении написали шесть хирургов Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила. В качестве причины они назвали высокую нагрузку и низкие зарплаты. Позже медики отозвали заявления.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, властями региона проводится финансовая проверка в ЦГБ №1 и Демидовской больнице Нижнего Тагила, цель которой - посмотреть, каким образом распределятся фонд стимулирования, общий объем заработной платны медработников и насколько адекватно это совмещается с нагрузкой врачей.