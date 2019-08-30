Гендиректор Антипинского НПЗ сообщил, что всем работникам предприятия выплатили зарплату

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Тюменской области вовремя выплатил зарплату всем работникам, сообщил в пятницу ТАСС гендиректор Максим Андриасов.

Счета предприятия были арестованы после обращения в суд одного из кредиторов группы компаний "Новый поток", за которую поручилось предыдущее руководство НПЗ.

"Мы выплатили всю зарплату 28 августа - в день, когда работники и должны были ее получить. Нам арестовали счета, пришлось приложить недюжинные усилия с привлечением губернатора. Александр Викторович Моор сильно погрузился в ситуацию, приставы пошли нам навстречу и сняли со счета арест на сумму заработной платы", - сказал Андриасов.

Он подчеркнул, что важно было выплатить деньги без задержек. "Многие сотрудники завода закредитованы, выплаты по ипотеке и другим займам привязаны к датам. Любой сдвиг - катастрофа для людей, потому что начинаются проблемы с банками. Я не первый год работаю с людьми и понимаю, насколько им важно получать зарплату ровно в те даты, которые определены нашими трудовыми договоренностями", - сказал гендиректор.

Он добавил, что ситуация вокруг НПЗ не вызвала социальной напряженности и не привела к увольнениям и сокращению персонала.

"Планов по сокращению не было, это была моя принципиальная позиция... Мы увольняли часть управленческого персонала, топ-менеджеров, которые не разделяли наше стремление вывести завод из той ситуации, в которой он сейчас находится. Производственного персонала это никак не коснулось", - сказал гендиректор.

Ситуация вокруг НПЗ

В мае Антипинский НПЗ остановил работу из-за проблем с финансированием, тогда же завод перешел под контроль основного кредитора - Сбербанка. 18 мая НПЗ подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о признании себя банкротом. Согласно данным картотеки суда, НПЗ обозначил сумму требований по делу в размере 346,4 млрд рублей. Позднее к делу присоединились кредиторы НПЗ - "Абсолют банк", Московский кредитный банк и другие.

После получения Сбербанком контроля над НПЗ он был продан совместному предприятию банка и азербайджанской Socar - компании "Сокар Энергоресурс". Производство на заводе было вновь запущено 18 июля в присутствии делегации представителей компании "Сокар Энергоресурс" во главе с гендиректором Фаридом Джафаровым. Сообщалось, что работу завод продолжит в штатном режиме с использованием давальческого сырья.

На этой неделе первый замгендиректора завода по производству Сергей Панков сообщил журналистам, что предприятие планирует переработать 600 тыс. тонн нефти в сентябре, а в дальнейшем нарастить объем до 680 тыс. тонн в месяц. При этом руководство предприятия ожидает, что к середине будущего года завод "будет работать ритмично. Сейчас показатели завода составляют 7,5 млн тонн в год. В августе после почти двухмесячного простоя завод уже вышел на мощность 485 тыс. тонн.