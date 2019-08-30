{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гендиректор Антипинского НПЗ сообщил, что всем работникам предприятия выплатили зарплату

Максим Андриасов также отметил, что ситуация вокруг завода не вызвала социальной напряженности и не привела к увольнениям и сокращению персонала
Описание
© Сергей Медведев/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Тюменской области вовремя выплатил зарплату всем работникам, сообщил в пятницу ТАСС гендиректор Максим Андриасов.

Счета предприятия были арестованы после обращения в суд одного из кредиторов группы компаний "Новый поток", за которую поручилось предыдущее руководство НПЗ.

"Мы выплатили всю зарплату 28 августа - в день, когда работники и должны были ее получить. Нам арестовали счета, пришлось приложить недюжинные усилия с привлечением губернатора. Александр Викторович Моор сильно погрузился в ситуацию, приставы пошли нам навстречу и сняли со счета арест на сумму заработной платы", - сказал Андриасов.

Он подчеркнул, что важно было выплатить деньги без задержек. "Многие сотрудники завода закредитованы, выплаты по ипотеке и другим займам привязаны к датам. Любой сдвиг - катастрофа для людей, потому что начинаются проблемы с банками. Я не первый год работаю с людьми и понимаю, насколько им важно получать зарплату ровно в те даты, которые определены нашими трудовыми договоренностями", - сказал гендиректор.

Он добавил, что ситуация вокруг НПЗ не вызвала социальной напряженности и не привела к увольнениям и сокращению персонала.

"Планов по сокращению не было, это была моя принципиальная позиция... Мы увольняли часть управленческого персонала, топ-менеджеров, которые не разделяли наше стремление вывести завод из той ситуации, в которой он сейчас находится. Производственного персонала это никак не коснулось", - сказал гендиректор.

Ситуация вокруг НПЗ

В мае Антипинский НПЗ остановил работу из-за проблем с финансированием, тогда же завод перешел под контроль основного кредитора - Сбербанка. 18 мая НПЗ подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о признании себя банкротом. Согласно данным картотеки суда, НПЗ обозначил сумму требований по делу в размере 346,4 млрд рублей. Позднее к делу присоединились кредиторы НПЗ - "Абсолют банк", Московский кредитный банк и другие.

После получения Сбербанком контроля над НПЗ он был продан совместному предприятию банка и азербайджанской Socar - компании "Сокар Энергоресурс". Производство на заводе было вновь запущено 18 июля в присутствии делегации представителей компании "Сокар Энергоресурс" во главе с гендиректором Фаридом Джафаровым. Сообщалось, что работу завод продолжит в штатном режиме с использованием давальческого сырья.

На этой неделе первый замгендиректора завода по производству Сергей Панков сообщил журналистам, что предприятие планирует переработать 600 тыс. тонн нефти в сентябре, а в дальнейшем нарастить объем до 680 тыс. тонн в месяц. При этом руководство предприятия ожидает, что к середине будущего года завод "будет работать ритмично. Сейчас показатели завода составляют 7,5 млн тонн в год. В августе после почти двухмесячного простоя завод уже вышел на мощность 485 тыс. тонн.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
Во Владимирской области заявления об увольнении написали 12 медсестер районной больницы
Как сообщил главный врач медицинского учреждения Александр Обидин, это связано с сокращением стимулирующих выплат
Читать полностью