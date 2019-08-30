Свердловский инспектор ГИБДД подозревается в коррупции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Старший государственный инспектор межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области подозревается в коррупционных преступлениях. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбурга СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении старшего государственного инспектора МРЭО ГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области, подозреваемого в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Кроме того, возбужден и расследуется состав преступления, предусмотренный ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, сотрудник полиции ориентировочно с 2017 по 2019 год получил взятки на общую сумму порядка 150 тысяч рублей. Денежные средства он получал за помощь в сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами и получении водительских удостоверений. "В настоящее время по уголовному делу установлен не только полицейский, но и ряд иных подозреваемых, с которыми также проводятся необходимые следственные действия", - добавили в пресс-службе.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что факт коррупции был выявлен в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности. "Если подтвердится вина полицейского, то он будет не только уволен по отрицательным мотивам, но и понесет уголовную ответственность, а его непосредственный начальник будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в работе с личным составом по антикоррупционной составляющей", - отметил полковник Горелых.