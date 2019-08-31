Конгресс-холл "Екатеринбург-Экспо" станет основной площадкой Всемирного дня городов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Новый конгресс-холл международного выставочного центра (МВЦ) "Екатеринбург-Экспо" станет основной площадкой для проведения мирового форума "Всемирный день городов", который пройдет в Екатеринбурге с 29 октября по 1 ноября. Об этом сообщил в субботу ТАСС глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

"Всемирный день городов будет проходить здесь [в конгресс-холле], это основная площадка. И, собственно, когда [представители] ООН принимали решение, они знали, что мы ее готовим. Безусловно, не у всех городов в мире есть такие залы", - сказал Высокинский.

Он выразил надежду, что свои мероприятия в конгресс-холле будут проводить и другие города. "Это точка роста города, потому что это в меньшей степени концертный зал, это конгрессный зал <...> Планов на этот зал не только у Екатеринбурга, но и у близлежащих городов масса", - добавил он.

Официальное открытие конгресс-холла состоялось 30 августа. Здание стало пятым в МВЦ "Екатеринбург-Экспо". Его площадь составляет более 40 тыс. кв. м. Зал-трансформер конгресс-холла на 5 тыс. мест оснащен звуковой системой Yamaha и другим оборудованием, которое также используется в концертных залах США и Японии.

Всемирный день городов, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, отмечается 31 октября, начиная с 2014 года. Он был создан с целью привлечения внимания международной общественности к проблемам урбанизации, а также с целью усиления кооперации стран в решении вопросов, возникающих в городах.