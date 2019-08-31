Жителя Югры задержали по подозрению в совершении ДТП и препятствовании работе СМИ

ТАСС, 31 августа. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Нижневартовска, который на машине сбил пешехода после чего мешал работе журналистов, снимавших инцидент. Об этом говорится в субботу в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета России.

"Днем 28 августа в районе дома 25 "а" по улице Ленина в Нижневартовске автомобиль под управлением подозреваемого допустил наезд на пожилую женщину-пешехода, которая в результате ДТП получила тяжкие телесные повреждения. После этого подозреваемый стал угрожать и нападать на съемочную группу местного телеканала, работавшую на месте дорожно-транспортного происшествия, препятствуя журналистам осуществлять свою профессиональную деятельность. Спустя несколько часов мужчина продолжил противоправные действия - он пришел в телецентр, где вновь стал агрессивно себя вести и нападать на сотрудников", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что мужчина задержан. "Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и ч. 3 ст. 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов")", - пояснили в ведомстве.