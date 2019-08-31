Обвиняемого в совершении ДТП и препятствовании работе СМИ жителя Югры арестовали

ТАСС, 31 августа. Житель Нижневартовска, обвиняемый в наезде на пешехода и препятствовании работе журналистов, снимавших инцидент, заключен под стражу. Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

"Сегодня по ходатайству следователя решением суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 28 августа автомобиль под управлением обвиняемого сбил пожилую женщину-пешехода, которая в результате ДТП получила тяжкие телесные повреждения. После ДТП мужчина стал угрожать и нападать на съемочную группу местного телеканала, работавшую на месте аварии, препятствуя работе журналистов. Спустя несколько часов мужчина пришел в телецентр, где агрессивно себя вел и нападал на сотрудников.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и ч. 3 ст. 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов").