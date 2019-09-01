Второй маршрут судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" открыт в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 сентября. /ТАСС/. Второй маршрут, обслуживаемый судами на подводных крыльях (СПК) "Валдай 45Р", открыт в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании-разработчика СПК АО "ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева".

"Сегодня второе в регионе пассажирское скоростное речное СПК "Валдай 45Р" вышло на регулярный маршрут Ханты-Мансийск - Нялино. Рейсы будут выполняться ежедневно, время судна в пути достигает около двух часов, стоимость проезда составит 430 рублей за взрослый билет. Данный маршрут незаменим для жителей поселков Нялино и Кирпичный, где отсутствует автомобильное сообщение", - проинформировали в пресс-службе.

Как напомнили в компании, первое СПК "Валдай 45Р" в ХМАО вышло на маршрут Ханты-Мансийск-Сургут в середине августа.

Судно на подводных крыльях "Валдай 45Р" вмещает 45 пассажиров. Его разработчиком является АО "ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева" совместно с АО "НПП "Радар ммс". "Валдай 45Р" был создан в рамках реализации государственной программы РФ "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы". Головное СПК было представлено в 2018 году.

В настоящее время в России курсирует три судна "Валдай 45Р", в том числе, два в ХМАО и одно - в Нижегородской области. Как отметили в "ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева", в ближайшее время четвертое СПК выйдет на маршрут Нижний Новгород - Макарьево.