На территории Аркаима сгорели реконструкции двух жилищ каменного века

"Сгорела часть построек поселка каменного века - три реконструированных жилища. Это исторические реконструкции, сделанные по результатам археологических раскопок. Сгорели две из этих построек, третья, к счастью, уцелела. Там не было подлинных находок, все находки хранятся в музее, я думаю, все это будет восстановлено", - сказал Петров.

По словам собеседника агентства, реконструкции не относятся к поселению Аркаим, но являются частью композиции музея-заповедника. "Задача заповедника рассказать не только о самом Аркаиме, но и представить всю древнюю историю зауральской степи", - отметил он. Электрической проводки внутри домов не было, никаких работ не проводилось, сказал научный сотрудник.

Петров отметил, что жилища были созданы по материалам раскопок поселения Батай в Северном Казахстане, которое относится к меднокаменному веку. "Это поселение охотников один из наиболее ярких памятников, предшествующих эпохе бронзы. По материалам раскопок были восстановлены три жилища, представляющие из себя куполообразные помещения, покрытые глиной, похожие на юрту", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы Министерства культуры Челябинской области, в ближайшее время планируется собрать научный совет, который выскажет мнение о том, что должно появиться взамен сгоревших сооружений. "Как известно, реконструкцию делали на основе данных, полученные при раскопках поселения в Северном Казахстане. А Аркаим относится к более позднему периоду, эпохе средней бронзы. Было бы гораздо интереснее и уместнее показать непосредственно жилища аркаимцев", - цитирует пресс-служба областного министра культуры Алексея Бетехтина.