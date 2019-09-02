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Компания "Чистый город" станет региональным оператором в Курганской области

Соглашение будет подписано на 10 лет

ТАСС, 2 сентября. Компания "Чистый город" будет региональным оператором по обращению с ТКО в Курганской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном департаментом природных ресурсов и окружающей среды области в понедельник.

"2 сентября 2019 года по результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией принято решение о заключении соглашения с ООО "Чистый город". Планируемый срок заключения соглашения между ООО "Чистый город" и Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 13 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

На сайте государственных торгов говорится, что соглашение будет подписано на 10 лет.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время ООО "Чистый город" осуществляет деятельность по транспортировке отходов в городе Кургане и Кетовском районе, доля в вывозе отходов из Кургана составляет порядка 70%.

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