Сгоревшие реконструкции жилищ каменного века на Урале восстановят до конца 2020 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Специалисты историко-культурного заповедника "Аркаим", на территории которого сгорела часть реконструкции поселения каменного века, восстановят ее до конца 2020 года, сообщил в понедельник ТАСС и. о. директора заповедника Валерий Волик.

"Объекты подлежат восстановлению, в 2020 году мы все сделаем. Наши специалисты смогут своими силами восстановить эти жилища. Никакие артефакты не пострадали, в реконструкциях находились копии", - сказал Волик.

По данным пресс-службы управления МЧС по региону, ночью 31 августа на территории заповедника произошел пожар. Научный сотрудник заповедника Федор Петров пояснял, что сгорели две из трех реконструкций жилищ каменного века.

По его словам, жилища, представляющие собой покрытые глиной куполообразные помещения, были созданы по материалам раскопок поселения Батай в Северном Казахстане, которое относится к меднокаменному веку. Это поселение охотников - один из наиболее ярких памятников, предшествующих эпохе бронзы.