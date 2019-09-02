В Екатеринбурге произошло ДТП с участием грузового автомобиля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. ДТП с участием грузового и легкового автомобилей произошло в Екатеринбурге. В результате аварии пострадали четыре ребенка, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу в понедельник.

"Грузовой автомобиль столкнулся с легковым в Екатеринбурге 2 сентября. Известно, что в одной из машин находилось четверо детей, их сейчас осматривают на наличие травм", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что подробности ДТП, а также точное количество пострадавших будет известно позднее.