Памятное место имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева открыли в Тюмени

ТАСС, 2 сентября. Торжественное открытие памятного места имени Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта инженерных войск, выдающегося ученого Дмитрия Карбышева состоялось в Тюмени. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в понедельник.

"Архитектурная композиция включает в себя памятник Дмитрию Михайловичу, стену памяти, аллею "Инженерные войска России", два входных пилона и аллею выпускников Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) имени маршала инженерных войск Алексея Ивановича Прошлякова", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в церемонии открытия памятника приняли участие начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, депутаты Тюменской городской и областной дум, ветераны войны и труда, курсанты и офицеры ТВВИКУ и учащиеся Тюменского президентского кадетского училища.

"Открытие памятника генерал-лейтенанту Дмитрию Карбышеву - важное для нас всех событие. Этот человек - гордость инженерных войск, его имя - навеки в наших сердцах", - приводит пресс-служба слова Ставицкого.

Генерал-лейтенант Карбышев - автор исследования по вопросам применения инженерных заграждений. Он опубликовал капитальные труды "Разрушения", "Служба заграждений и ее боевое использование", "Облегченные искусственные препятствия" и "Маневр и заграждения". В разработке вопросов применения инженерных заграждений и разрушений Дмитрий Карбышев был признанным пионером.

В Великую Отечественную войну Дмитрий Карбышев был тяжело контужен в бою и в бессознательном состоянии захвачен в плен. Содержался в немецких концентрационных лагерях, где, несмотря на возраст, был одним из активных руководителей лагерного движения сопротивления. В ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен в Австрии, в числе других заключенных, после пыток был облит водой на морозе и погиб.