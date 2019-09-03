Тропа памяти погибших на перевале Дятлова туристов появится на месте трагедии на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Общественный Фонд памяти группы Дятлова, погибшей при загадочных обстоятельствах в феврале 1959 года в районе горы Отортен, планирует благоустроить на месте трагедии дятловскую тропу. На первале установят бюсты девяти погибших туристов, сообщил ТАСС председатель фонда Юрий Кунцевич.

"Мы планируем обустроить дятловскую тропу, сейчас занимаемся проектированием. Перевал будет благоустроен, тропа, по которой шли дятловцы, будет отсыпана и маркирована. Опасные участки, где не может пройти машина, сделаем проезжими", - сказал он, уточнив, эти работы помогут сделать перевал Дятлова более безопасным для туристов.

Также на перевале установят бюсты участников группы Дятлова. "Бюсты создают в Уральском государственном архитектурно-художественном университете. Они будут выполнены в масштабе два к одному. Сейчас думаем над их размещением, над композицией", - уточнил Кунцевич, пояснив, что бюсты создают по имеющимся фотографиям.

Перевалом Дятлова называют место гибели туристической группы в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен. Тогда при невыясненных обстоятельствах погибли девять лыжников турклуба Уральского политехнического института - пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов.

Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. Отрабатывались различные версии происшествия, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами.