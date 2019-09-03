Пожарные спасли 15 жильцов загоревшегося в Тюмени пятиэтажного дома

ТАСС, 3 сентября. /ТАСС/. Тюменские пожарные спасли 15 человек при пожаре, который произошел ночью в пятиэтажном доме на улице Шишкова, сообщила журналистам пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Возгорание произошло на первом этаже пятиэтажного жилого дома. В результате пожара повреждена внутренняя отделка и имущество на площади 20 квадратных метров. Ликвидировать открытое горение удалось в 02:53. Эвакуировано 22 человека, спасено 15 человек", - говорится в сообщении пресс-службы.

Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем, пострадал один человек, уточнили в пресс-службе.