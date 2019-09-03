Депутаты приняли отставку главы Златоуста

ТАСС, 3 сентября. Собрание депутатов Златоуста Челябинской области во вторник большинством голосов приняло отставку главы города Вячеслава Жилина. Об этом ТАСС сообщила депутат городского собрания Юлия Прокопьева.

"Большинством голосов депутаты приняли отставку Вячеслава Жилина по собственному желанию. Согласно регламенту, врио [главы Златоуста] был назначен председатель [городского собрания депутатов] Алексей Карюков - также большинством голосов", - сказала Прокопьева.

2 сентября глава третьего по величине города Челябинской области подал в отставку. Свое решение он объяснил ситуацией, которая сложилась в Златоусте. Жилин был избран главой Златоустовского городского округа в 2012 году.

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 26 августа во время рабочей поездки в Златоуст предложил провести 8 сентября, в единый день голосования, опрос жителей города о доверии Жилину. По его мнению, в городе необходимо навести порядок и перезагрузить муниципальную власть.