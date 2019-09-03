Общежитие Уральского медицинского университета эвакуировали из-за сигнала об угрозе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Одно из общежитий Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) эвакуировали из-за поступившего сигнала об угрозе, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе вуза.

"Да, действительно прошла эвакуация. Поступил сигнал об угрозе, характер угрозы неясен. Большая часть студентов сейчас на занятиях, в здании находилось немного людей, в основном сотрудники", - сообщили в пресс-службе, не уточнив количество эвакуированных.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили ТАСС, что ситуацию прокомментируют по итогам проверочных мероприятий полиции.